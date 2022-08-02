Завод челябинского бизнесмена обвинили в невыполнении предписаний по выбросам

Претензии возникли к «Московскому коксогазовому заводу»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
К «Московскому коксогазовому заводу» челябинского бизнесмена Игоря Зюзина принимаем административные меры из-за внеплановой проверки Росприроднадзора. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
— Росприроднадзор провел внеплановую проверку на «Московском коксогазовом заводе», которая показала, что предприятие не исполняет выданные предписания, — уточнили в Росприроднадзоре.
В частности, проблемы у ведомства с превышениями вредных веществ в выбросах завода, в том числе и незаявленных примесей, а также нарушения при утилизации газа. Кроме того, завод в установленные проверкой сроки не предоставил запрошенные документы.
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