Нужно пересчитать леопардов: в Челябинске цирк заподозрили в обмане зрителей

Комиссия выяснит, достоверной ли была реклама, уже после того, как все представления закончились Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске управление ФАС проверит рекламу «Шоу персидских леопардов» на достоверность.

Заявление с просьбой устроить проверку в службу подал житель города. Ему показалось, что разбивший свой шатер на набережной Миасса в центре Челябинска цирк не сообщает всей правды потенциальным зрителям.

Рекламный плакат, который вызвал сомнения. Фото: УФАС по Челябинской области

На плакатах было написано: «Более 60 дрессированных животных». Как пояснили в антимонопольной службе, цирк не сообщил точное количество дрессированных животных, а вдобавок не предоставил доказательства, которые подтвердили бы участие в шоу именно персидских леопардов.

— Дело возбуждено в отношении двух рекламодателей ООО «Цифровые сервисы» и ООО «Цирк Золотой Дракон», — сообщили в УФАС.

Рассматривать материалы будут 4 августа — уже после того, как цирк завершил трехмесячную серию выступлений в Челябинске.

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