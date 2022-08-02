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Общество2 августа 2022 3:41

Нужно пересчитать леопардов: в Челябинске цирк заподозрили в обмане зрителей

В Челябинске УФАС проверит рекламу циркового шоу леопардов
Елена КОЛЧИНА
Комиссия выяснит, достоверной ли была реклама, уже после того, как все представления закончились

Комиссия выяснит, достоверной ли была реклама, уже после того, как все представления закончились

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске управление ФАС проверит рекламу «Шоу персидских леопардов» на достоверность.

Заявление с просьбой устроить проверку в службу подал житель города. Ему показалось, что разбивший свой шатер на набережной Миасса в центре Челябинска цирк не сообщает всей правды потенциальным зрителям.

Рекламный плакат, который вызвал сомнения. Фото: УФАС по Челябинской области

Рекламный плакат, который вызвал сомнения. Фото: УФАС по Челябинской области

На плакатах было написано: «Более 60 дрессированных животных». Как пояснили в антимонопольной службе, цирк не сообщил точное количество дрессированных животных, а вдобавок не предоставил доказательства, которые подтвердили бы участие в шоу именно персидских леопардов.

— Дело возбуждено в отношении двух рекламодателей ООО «Цифровые сервисы» и ООО «Цирк Золотой Дракон», — сообщили в УФАС.

Рассматривать материалы будут 4 августа — уже после того, как цирк завершил трехмесячную серию выступлений в Челябинске.

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