Нужно пересчитать леопардов: в Челябинске цирк заподозрили в обмане зрителей

Комиссия выяснит, достоверной ли была реклама, уже после того, как все представления закончились
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинске управление ФАС проверит рекламу «Шоу персидских леопардов» на достоверность.
Заявление с просьбой устроить проверку в службу подал житель города. Ему показалось, что разбивший свой шатер на набережной Миасса в центре Челябинска цирк не сообщает всей правды потенциальным зрителям.
Рекламный плакат, который вызвал сомнения. Фото: УФАС по Челябинской области
На плакатах было написано: «Более 60 дрессированных животных». Как пояснили в антимонопольной службе, цирк не сообщил точное количество дрессированных животных, а вдобавок не предоставил доказательства, которые подтвердили бы участие в шоу именно персидских леопардов.
— Дело возбуждено в отношении двух рекламодателей ООО «Цифровые сервисы» и ООО «Цирк Золотой Дракон», — сообщили в УФАС.
Рассматривать материалы будут 4 августа — уже после того, как цирк завершил трехмесячную серию выступлений в Челябинске.
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