По 1,5 тыс. рублей на школьника: в Челябинской области начали принимать заявления на выплату к новому учебному году

Пособия на сборы детей в школу получат малоимущие семьи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области с 1 августа начали принимать заявления на региональное пособие от родителей школьников. Постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На покупку принадлежностей родители получат по 1,5 тыс. рублей.

Выплату по решению губернатора получат многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами.

В многодетных семьях по 1,5 тыс. рублей начисляют на каждого школьника или студента-очника в возрасте до 23 лет. А семьям с детьми-инвалидами пособие выплатят на каждого ребенка до 18 лет, учащегося в школе или на очном отделении в университете либо колледже.

Чтобы оформить выплату, нужно до 20 октября прийти в управление соцзащиты с заявлением и документами.

Всего в 2022 оду планируют перечислить пособие родителям 37 тыс. детей в Челябинской области. Из регионального бюджета на эти цели направили 59 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru