Пока живет любовь: челябинские семьи могут накопить на квартиру за три года

За два года квадратный метр в Челябинске подорожал на 50% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинск стал первым в рейтинге доступности жилья. Как выяснили аналитики ЦИАН и HH.ru, в сравнении с другими регионами челябинцы могут накопить на квартиру быстрее – всего за три года. Даже с учетом того, что средняя стоимость квадратного метра с 2020 года выросла на 50% — до 63,6 тыс. рублей.

— Сегодня, как и два года назад, в Челябинске по-прежнему сохраняется самая низкая цена на жилье среди крупных городов России, — комментируют аналитики.

Чтобы выяснить доступность, эксперты сравнивали стоимость жилья и зарплаты. Так, в Челябинске за два года доход семьи вырос на 6,6 тыс. рублей до 95,6 тыс. рублей при стоимости квартиры площадью 54 кв. м. на вторичном рынке в 1,14 млн рублей. Получается, что семье из двух работающих человек потребуется три года, чтобы накопить на квартиру. Но, как уточняют аналитики, для этого нужно откладывать всю свою зарплату, не тратя ни копейки.

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