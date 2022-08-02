25 миллиардов рублей получат семьи Челябинской области в качестве пособий и выплат в 2022 году

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году в Челябинской области на социальную поддержку семей с детьми направят больше 25 миллиардов рублей. Это на 4,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году. При этом органы социальной защиты населения предоставляют более 30 различных пособий и выплат.

На федеральном уровне установлены две новые меры поддержки – ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Дополнительные меры введены по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Глава региона отметил, что за несколько лет Челябинская область сделала серьезный рывок в качестве социальной политики. Прежде всего, в сфере поддержки семей с детьми. Это региональные выплаты после рождения второго ребёнка, поддержка детей с целиакией и фенилкетонурией, и компенсации на установку газового оборудования семьям с детьми-инвалидами.

Также в Челябинской области меняется механизм предоставления социальной поддержки. Он становится более адресным. Власти расширили возможности использования материнского капитала, увеличили размеры пособий и ежемесячных выплат.

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