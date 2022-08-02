Куда потратили деньги? В Челябинской области проверяют доходы и расходы расходы районной администрации

Ревизоры КСП выяснят, честно ли в Коркино отчитываются о доходах и расходах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ревизоры начали проверку в администрации Коркинского района. Специалисты региональной Контрольно-счетной палаты выясняют, все ли в порядке с местным бюджетом.

Инспекторы будут искать недостоверные отчеты и документы, не отвечающие требованиям закона, а еще определят, правильно ли утвердили бюджет и отчет о его исполнении.

Как пояснили в КСП, инспекция не экстренная, а плановая, она заранее была включена в программу проверок на 2022 год.

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