В Челябинске 15-летняя девочка провалилась в канализационный колодец

После происшествия на люке появилась бетонная крышка. Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске 15-летняя девочка упала в открытый люк на улице Танкистов, недалеко от остановки «Поселок Первоозерный». По сообщениям очевидцев, школьница отделалась мелкими травмами: она ударилась головой и локтем. За медицинской помощью девочка обращаться не стала.

После сообщений о происшествии в прокуратуре отправили инспекцию на улицу Танкистов. Оказалось, что колодец там действительно ничем не закрыт и даже не огорожен. В надзорном ведомстве немедленно обратились в челябинский Комитет дорожного хозяйства с требованием обезопасить участок.

— В настоящее время на отверстие смотрового колодца установлен бетонный блок, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, в июле в Челябинске шестилетний мальчик погиб, провалившись в открытый пожарный колодец возле школы. В мэрии подсчитали, что на улицах Челябинска в последнее время стало больше открытых люков.

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