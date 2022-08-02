Челябинскую управляйку наказали за отказ выплачивать компенсацию незрячей семье после потопа

Без натяжного потолка горячая вода хлынула бы на головы жильцам

Семье Мартыновых в Челябинске выплатили компенсацию за коммунальную аварию. В прокуратуре провели проверку после публикации КП-Челябинск и выяснили, что управляющая компания была неправа, отказываясь платить за ремонт после потопа.

В прокуратуре выяснили, что такое решение управляющей компании нарушает законодательство в сфере ЖКХ и потребовали исправить ситуацию.

— В результате принятых мер с жителем дома заключено соглашение о возмещении суммы причиненного ущерба, денежные средства возмещены, виновное лицо управляющей компании привлечено к дисциплинарной ответственности, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, Артем Мартынов — слепой, а его супруга Марина слабовидящая. Муж и жена воспитывают двоих маленьких детей. В апреле на техническом этаже в доме Мартыновых прорвало трубу. Горячая вода хлынула в квартиру семьи и продавила внутрь комнаты натяжной потолок. Чудом потолок не лопнул над головами жильцов.

Откачивать воду и бороться с последствиями потопа семье пришлось за свой счет. В управляющей компании возмещать расходы отказались, сославшись на аварийное состояние труб. По мнению коммунальщиков, жильцы сами виноваты в аварии, ведь собранные на капремонт деньги решили потратить на обновление фасада, а не на починку коммуникаций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru