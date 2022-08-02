Москвичка хотела показать детям красоту Челябинской области, но обнаружила непроходимое болото

Мать и двое детей ждали спасения на полянке среди болот. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области заблудилась семья из Москвы. Мать выросла в Кыштыме, но не была там больше десяти лет, а теперь захотела показать родные места двум детям-подросткам. Для дневной экскурсии спланировали поход между озерами Большой Каган и Агакуль. Вот только женщина уже забыла приметы местности и не выяснила у кыштымцев, какими ориентирами можно пользоваться. В итоге семья забрела в непроходимые болота. Отчаявшись выбраться из топей, москвичи вызвали по телефону спасателей.

Район, где потерялись туристы, оказался таким гиблым, что спасатели не смогли добраться дотуда даже на квадроциклах-вездеходах. Пришлось прочесывать леса пешком.

— В девятом часу вечера, обойдя все заболоченные места, обнаружили семью на одной из полян, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

В обход топей женщину с детьми вывели к дороге, а оттуда уже на машине увезли в город.

Медицинская помощь семье не понадобилась, а впечатления от путешествия по родному болоту наверняка сохранятся надолго.

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