На Южном Урале стартует конкурс необычных и интересных историй про «Умный домофон»

Иллюстрация: "Интерсвязь"

Уральская IT-компания «Интерсвязь» запускает конкурс на самую душевную историю, связанную с «Умным домофоном». Нашли сбежавшего питомца, вычислили местного шутника или просто запечатлели необычную ситуацию с помощью домофона? Расскажите об этом! Авторы лучших очерков получат ценные призы.

Участвовать могут все — достаточно написать про ваш случай на специальном сайте проекта либо на своей страничке «ВКонтакте» с хештегом #умныйдомофонпомогает. Чтобы увеличить шансы на победу, прикладывайте к заявке фото или видеозапись той ситуации, которая попала в объектив камеры домофона.

В конце сентября компания подведёт итоги. Двух победителей определят случайным образом, третьего — народным голосованием на официальной странице «Интерсвязи» во «ВКонтакте». Победители получат ценные призы: телевизор, робот-пылесос и 5 лет бесплатного интернета от организатора конкурса.

— Всего несколько лет назад «Умные домофоны» открыли горожанам окно в мир новых технологий. Любая новинка, которая приживается, становится частью их самих. А это значит, что встраивается в повседневную жизнь настолько, что люди разделяют с ней разные ситуации, в том числе и позитивные. Мы запускаем конкурс на самый необычный случай, снятый домофоном, — комментирует руководитель отдела рекламы компании «Интерсвязь» Всеволод Кропачев.

Участники конкурса получат возможность не только выиграть хороший приз, но и прославиться. Лучшие ролики будут транслироваться в эфире канала «Интерсвязь-ТВ», который вещает в 22 городах Урала.

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