На Полигоне ТБО в Полетаево мусоровозы обеззараживают санитайзером и замеряют их радиационный фон

Фото: полигон ТБО

Благодаря пандемии большая часть населения научилась тщательно соблюдать гигиенические нормы. Однако на полигоне ТБО в Полетаево это делали задолго до прихода коронавируса – строгие санитарные требования применяются не только к сотрудникам, но и к работе техники.

После выгрузки отходов каждый мусоровоз направляется на специальный участок с дезинфекционными барьерами, где ему устраивают обеззараживающие водные процедуры. Для этого машину помещают в специальный бетонированный бассейн объёмом 6,5 кубометров, наполненный специальной обеззараживающей жидкостью — лизолом, в состав которого входят вода и бактерицидные вещества. Подобный «санитайзер» на 100% дезинфицирует колёса, а также убивает паразитов и насекомых.

Обеззараживание мусоровозов лишь одна из мер безопасности, которые применяются на полигоне. Прежде, чем оказаться на территории предприятия, каждый автомобиль проходит еще и дозиметрический контроль уровня радиационного фона.

Меры трудозатратные, но обязательные. Они позволяют полигону соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, а также требования экологического законодательства. Так, с помощью дозиметрического контроля сотрудники следят за тем, чтобы на природоохранный объект не попали радиоактивные вещества. А дезинфекция колёс мусоровозов гарантирует санитарную безопасность. После такой обеззараживающей «ванны» на территорию Челябинска и других населённых пунктов не попадёт ни одна вредоносная бактерия.

Фото: полигон ТБО

«Проверку на радиацию» ежедневно проходят в среднем 150 автомобилей. Измерения производятся в беккерелях, превышение нормы — недопустимо. Машину, которая вызовет даже малейшее подозрение, на территорию Полигона ТБО не пустят. Более того, в случае, если дозиметр-радиометр «Терра» покажет больше положенного, служба безопасности предприятия эвакуирует мусоровоз на безопасное для людей расстояние. После чего подозрительное транспортное средство будет передано сотрудникам МЧС и полиции. Стоит отметить, что с момента основания полигона ни одного подобного происшествия не было.

Тотальный контроль ведётся в круглосуточном режиме. Кроме руководства полигона за этим строго следят и надзорные органы.

«Мероприятия по обеспечению санитарно-гигиенической и экологической безопасности осуществляются под строгим и многократным контролем специалистов предприятия, а также Роспотребнадзора и Министерства экологии. Они проводятся с первого дня работы полигона. Регулярно, каждый день», — уточнил исполнительный директор ООО «Полигон ТБО» Андрей Слюсаревский.

Экологическая безопасность – главная задача комплексной работы предприятия. Для ее обеспечения и чистого будущего Челябинской области на Полигоне ТБО делают многое. Кроме радиационных замеров и дезинфекции транспорта проводится ежемесячный мониторинг грунтовых вод, почвы и воздуха. Исследования проводят специалисты двух крупнейших сертифицированных лабораторий страны – в Москве и Екатеринбурге. Также в текущем году на предприятии планируют повысить эффективность работы по обращению с отходами. Для увеличения доли выборки вторсырья, пригодного к дальнейшей переработке, будет проведена масштабная модернизация двух сортировочных комплексов.

Фото: полигон ТБО

Качественное извлечение пластика, стекла, металла, макулатуры и других материалов поможет сохранить ценные природные ресурсы и минимизировать количество полигонных захоронений.

Все проекты компании «Полигон ТБО» направлены на реализацию задач национального проекта «Экология», согласно которому сортироваться будет 100% поступающих отходов, а объёмы полигонных захоронений к 2030 году должны сократиться в разы.

Новости компаний