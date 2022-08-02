Челябинец Василий Мизинов стал чемпионом России в ходьбе на 10 км и побил рекорд страны

Василий Мизинов установил рекорд России в спортивной ходьбе на 10 км. Фото https://vk.com/id125353609

В первый день чемпионата России в Чебоксарах серебряный призер чемпионата мира, воспитанник магнитогорской спортшколы Василий Мизинов подтвердил звание сильнейшего ходока страны. На дистанции 10 километров он финишировал первым, при этом установив новый рекорд России — 38.14,12, улучшив прежнее достижение на 32 секунды (прежний рекорд был установлен в 2000 году).

В мае Мизинов также выиграл чемпионат России, но уже в ходьбе на 20 километров.

Отметим, что соревнования легкоатлетов в Чебоксарах – это последний этап отбора на Всероссийскую летнюю Спартакиаду сильнейших спортсменов России. Спартакиада пройдет в Челябинске на стадионе им. Елесиной с 25 по 29 августа.

Соревнования в столице Чувашии пройдут со 2 по 5 августа. За четыре дня будет разыграно 44 комплекта наград

На чемпионате России в Чебоксарах участвуют 37 спортсменов Челябинской области. В беговых дисциплинах на попадание в число участников Спартакиады из южноуральцев претендуют Наталья Комбарова и Кристина Полякова. В прыжковом секторе хорошие шансы на медали сохраняют Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Даниил Котов и Никита Анищенков (оба — прыжки в высоту).

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