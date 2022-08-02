Кресла поудобней и видеокамеры на крыше: между Челябинском и Миассом запустят новую электричку

Так выглядит новый поезд модели ЭП2Д. Фото: Свердловская пригородная компания

Часть рейсов по маршруте №6015 «Челябинск-Миасс» с 4 августа начнет выполнять новый электропоезд.

Как сообщили в «Свердловской пригородной компании», от предыдущих электричка отличается повышенной комфортностью. В ней установлены эргономичные кресла для пассажиров, есть USB-розетки для подзарядки устройств и система климат-контроля.

Между шестью вагонами поезда можно передвигаться без страха, так как они соединены герметичными переходами. В первом вагоне есть подъемное устройство для инвалидных колясок и туалет, которым могут воспользоваться маломобильные пассажиры.

А еще вся электричка буквально утыкана видеокамерами. Поездная бригада с их помощью может следить за кабинами, салоном, тамбурами и даже тем, что происходит на крыше поезда.

Отправку первой новой электрички в 10:40 4 августа с челябинского пригородного вокзала планируют отметить праздничной программой.

В 2022 году в Челябинской области надеются получить еще три электропоезда повышенной комфортности. Они будут обслуживать маршруты «Челябинск-Карталы» и «Челябинск-Златоуст».

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