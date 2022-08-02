Очень сухой: в Челябинске снова отложили открытие фонтана на Тополинке

Так фонтан выглядел до того, как обнаружили брак. . Фото: администрация Челябинска
Сухой фонтан на Тополиной аллее в Челябинске запустят в начале августа. Ранее его обещали включить в последние дни июля, но специалистам потребовалось время на настройку оборудования и калибровку водяных струй.
Как рассказал КП-Челябинск глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев, на настройку гидротехнического сооружения может уйти еще два-три дня. Включать фонтан начали уже в пятницу 29 июля. В норме на отладку всех параметров специалистам требуется 7-10 дней.
Напомним, сухой (то есть, не имеющий чаши, бьющий прямо из отверстий в земле) фонтан в тестовом режиме запустили осенью прошлого года, а потом законсервировали на зиму. Весной выяснилось, что конструкция бракованная. Пришлось заменять механизмы и шланги.
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