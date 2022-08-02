Алексей Текслер предложил строить жилые дома не на месте лесов, а в бывших челябинских промзонах

Фото: t.me/alexeytexlerofficial.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по созданию вокруг Челябинска зеленого пояса. Это охраняемая зона, занятая лесом, водоемами и природными ландшафтами. Предполагается, что в зеленом поясе запретят рубить деревья и введут ограничения на строительство. Возводить на природных территориях можно будет только инфраструктурные, социальные и рекреационные объекты.

По словам Алексея Текслера, для строительства жилых многоэтажек, офисов или производственных зданий достаточно места внутри Челябинска. В городе есть площадки, которые сейчас не заняты. При этом к ним уже протянуты коммуникации и проложены маршруты общественного транспорта.

— Кстати, промышленные территории также можно возвращать в зону жилой застройки, естественно, с необходимым благоустройством, — заметил губернатор. — В эту сторону, в основном, и будет развиваться Челябинск. Областной центр разросся, нам необходимо более рационально относиться к развитию территории и понимать, что необходимо сохранять лесной массив.

По предварительному проекту, в челябинский зеленый пояс войдут Городской, Ужовский и Каштакский боры, территории Копейска, Красноармейского и Сосновского районов. План уже одобрила региональная Общественная палата. Но окончательно границы зеленого пояса пока не определены, их предстоит утвердить Законодательному собранию Челябинской области.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в перспективе собственный зеленый пояс планируют создать в Магнитогорске, а затем и в других промышленных городах Челябинской области.

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