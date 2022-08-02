В Челябинском ГУФСИН определили лучшего начальника караула

Фото: ГУФСИН по Челябинской области

В Челябинской области прошел конкурс среди начальников караулов по охране колоний. Как рассказали изданию «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУФСИН, конкурсанты участвовали в разных испытаниях, где показывали свои навыки.

— Зачеты по специальной подготовке конкурсная комиссия принимала на специально оборудованном учебном городке, — цитирует ведомство издание.

Сам конкурс проходил в течении двух дней. В нем приняли участие 18 начальников караула из разных учреждений области. Лучше всего себя проявил глава караула ИК-4 капитан внутренней службы Ильяс Хусаинов из Челябинска. Для него это уже вторая победа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru