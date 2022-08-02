В Челябинске на улице нашли мертвого младенца

Мертвого ребенка нашли прохожие
Фото: Егор ИВЛЕВ
В Челябинске у одной из многоэтажек в районе автомобильного училища обнаружили тело младенца. Как пишут пользователи соцсетей, сейчас на месте работают сотрудники полиции и другие эксперты.
— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили КП-Челябинск в пресс-службе челябинского СК.
Как уточнили в Следственном комитете, сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По ее результатом будут приняты дальнейшие процессуальные решения.
Сейчас на месте происшествия осталась только полицейская лента
Фото: Егор ИВЛЕВ
Пока, по предварительной информации сверток нашли прохожие. Уже в нем люди увидели младенца без признаков жизни. Также сообщается, что мать ребенка уже установлена — женщина без определенного места жительства выкинула ребенка, который после родился уже мертвым.
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