Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2022 13:10

В Челябинске на улице нашли мертвого младенца

Тело было завернуто в сверток
Андрей МОСКВИЧЕВ
Мертвого ребенка нашли прохожие

Мертвого ребенка нашли прохожие

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске у одной из многоэтажек в районе автомобильного училища обнаружили тело младенца. Как пишут пользователи соцсетей, сейчас на месте работают сотрудники полиции и другие эксперты.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили КП-Челябинск в пресс-службе челябинского СК.

Как уточнили в Следственном комитете, сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По ее результатом будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Сейчас на месте происшествия осталась только полицейская лента

Сейчас на месте происшествия осталась только полицейская лента

Фото: Егор ИВЛЕВ

Пока, по предварительной информации сверток нашли прохожие. Уже в нем люди увидели младенца без признаков жизни. Также сообщается, что мать ребенка уже установлена — женщина без определенного места жительства выкинула ребенка, который после родился уже мертвым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru