Челябинский облсуд оставил экс-мэра Евгения Тефтелева в колонии-поселении

Суд не прислушался к прокурору, настаивавшему в колонии строгого режима Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев будет отбывать срок в колонии-поселении. Челябинский областной суд отклонил аппеляцию от прокуратуры, по которой предлагалось вернуть прежнее место — колонию строгого режима.

— Суд, рассмотрев в апелляционном порядке представление прокурора, оставил без изменения постановление Калининского районного суда, которым осуждённому Евгению Тефтелеву был изменен вид исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение, — уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в суде, в апелляции прокурор настаивал на том, чтобы оставить Тефтелеву наказание в виде отбывания срока в колонии строго режима, но по итогу в этом было отказано.

Напомним, что Евгения Тефтелева обвинили в получении крупной взятки еще в 2020-ом году. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок в 3 года.

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