Челябинцам рекомендуют снова носить маски в общественных местах

Пока эти меры носят лишь рекомендательный характер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Челябинской области рекомендуют снова начать носить маски из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

— Гражданам в эпидсезон при ухудшении ситуации рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в виде масок и респираторов при нахождении в местах общего пользования (магазины, транспорт и др.), — указано в сообщении.

Кроме того, ведомство рекомендует снова начать соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, а также своевременно обращаться за медицинской помощью в случае возникновения признаков COVID-19.

Сегодня министерство здравоохранения Челябинской области также призывало население региона снова пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это связано с ростом числа заболевших COVID-19.

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