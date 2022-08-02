Челябинцам рекомендуют снова носить маски в общественных местах

Пока эти меры носят лишь рекомендательный характер
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жителям Челябинской области рекомендуют снова начать носить маски из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
— Гражданам в эпидсезон при ухудшении ситуации рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в виде масок и респираторов при нахождении в местах общего пользования (магазины, транспорт и др.), — указано в сообщении.
Кроме того, ведомство рекомендует снова начать соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, а также своевременно обращаться за медицинской помощью в случае возникновения признаков COVID-19.
Сегодня министерство здравоохранения Челябинской области также призывало население региона снова пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это связано с ростом числа заболевших COVID-19.
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