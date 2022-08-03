Устает — мяукает, нравится — делает массаж: Челябинка катается на велосипеде с кошкой на плече

Кошка, по словам девушки, не отлипает от хозяйки. Фото: hornews.com

Одной из участниц недавно прошедшего Семейного велопарада в Челябинске оказалась девушка, которая берет в свои поездки на велосипеде свою кошку. Как рассказала Крестина Панькова, во время прогулок ее питомец Тигра катается в специальной корзинке.

— Когда корзинка сломалась, Тигра начала ездить на плече. Сама перемещается с одного на другое. Когда устает — мяукает, что хочет слезть, и я останавливаюсь. А когда все нравится, делает лапками массаж плеч, — рассказала Крестина изданию Hornews.com.

Для долгих поездок предусмотрена специальная корзина. Фото: hornews.com

По словам девушки, кошка буквально не отлипает от нее — когда Тигра была еще котенком ее хотели отдать другому человеку, но она не отходила от Крестины ни на шаг. Теперь девушка берет Тигру и в горы, и на водоемы — на плече, если поездка небольшая, или в специальной корзинке, если кошка все же устанет.

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