В Челябинской области назначили главу полиции Кунашакского района

Фото: пресс-служба МВД России по Челябинской области

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков назначил нового руководителя отдела полиции Кунашакского района. Им стал подполковник полиции Динар Низаметдинов.

— Михаил Скоков поздравил с назначением Динара Фаритовича и пожелал продолжать и преумножать традиции, заложенные ветеранами кунашакского ОВД, а также сохранить коллектив, вместе с которым добиться еще больших успехов в службе на благо людей, — рассказали в пресс-службе МВД Челябинской области.

По словам Скокова, подполковник полиции Руслан Саматов, который ранее возглавлял Кунашакское МВД, был переведен на другую руководящую должность в более крупного подразделения.

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