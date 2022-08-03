Власти Челябинска нашли подрядчика для ремонта улицы Агалакова

Компании предстоит полностью заасфальтировать дорогу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске завершился аукцион по поиску подрядчика на строительство новой дороги на улице Агалакова в Ленинском районе. Согласно сайту госзакупок, победителем стала компания ООО «Капиталстрой».

— Реконструкцией автомобильной дороги ул.Агалакова от ул. Гагарина до ул. Гранитной займется ООО «Капиталстрой». Определение подрядчика завершено, — указано в протоколе.

Изначально на ремонт выделили 483,3 млн рублей, однако в ходе торгов победу одержал подрядчик, который снизил стоимость работ до 473,7 млн рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит построить двухполосную дорогу, вместе с тротуарами, освещением, ливневками, остановками общественного транспорта и светофорами. По планам, объект должны сдать до 28 ноября 2023 года.

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