На Дне города в Коркино выступят Алена Апина, группа Pizza и дрессированные собаки

Алена Апина приедет в Коркино
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Приглашенными артистами на праздновании Дня города в Коркино станут звезда девяностых Алена Апина и уфимская группа Pizza. Об этом сообщили в администрации города. Торжества и концерты намечены на 27 августа.
День города не отмечали в Коркино с 2020 года из-за коронавирусных ограничений. Сейчас заболеваемость Covid-19 в регионе растет, Роспотребнадзор уже порекомендовал южноуральцам снова надеть маски, но от праздничных планов в Коркино все равно не отказываются.
Помимо концертов приглашенных артистов в городе устроят фейерверк, гала-концерты фестивалей «Признание» и «Русская душа», ярмарку плодово-овощных культур.
А в парке имени Федько проведут показательные выступления дрессированных собак и мастер-классы по скейтбордным и велосипедным трюкам.
Продажу спиртного 27 августа в Коркино собираются запретить.
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