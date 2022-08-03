На Дне города в Коркино выступят Алена Апина, группа Pizza и дрессированные собаки

Алена Апина приедет в Коркино Фото: Борис КУДРЯВОВ

Приглашенными артистами на праздновании Дня города в Коркино станут звезда девяностых Алена Апина и уфимская группа Pizza. Об этом сообщили в администрации города. Торжества и концерты намечены на 27 августа.

День города не отмечали в Коркино с 2020 года из-за коронавирусных ограничений. Сейчас заболеваемость Covid-19 в регионе растет, Роспотребнадзор уже порекомендовал южноуральцам снова надеть маски, но от праздничных планов в Коркино все равно не отказываются.

Помимо концертов приглашенных артистов в городе устроят фейерверк, гала-концерты фестивалей «Признание» и «Русская душа», ярмарку плодово-овощных культур.

А в парке имени Федько проведут показательные выступления дрессированных собак и мастер-классы по скейтбордным и велосипедным трюкам.

Продажу спиртного 27 августа в Коркино собираются запретить.

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