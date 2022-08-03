Бульдозеры-беспилотники, промышленные пылесосы и коммунальные машины для уборки снега на дистанционном управлении

Фото: «СтройДорЭкспо—2022»

С 3 по 5 августа на полигоне тракторного завода «ДСТ-Урал» (в районе аэродрома Калачёво) пройдет всероссийский форум производителей строительно-дорожной и специализированной техники «СтройДорЭкспо—2022». Более 70 предприятий представят 50 единиц современной отечественной спецтехники.

Организатором форума выступает Министерство промышленности и торговли РФ совместно с Российской ассоциацией производителей специализированной техники «Росспецмаш». Мероприятие пройдёт при поддержке правительства Челябинской области. Организатор экспозиции – тракторный завод «ДСТ-Урал».

Российские производители строительно-дорожной и специализированной техники презентуют свои последние разработки. Среди экспонатов – илососные, комбинированные дорожные машины, автотопливозаправщики, широкий модельный ряд полуприцепов, универсальные и многофункциональные тракторы, автопогрузчики, дорожные катки, бульдозеры, трубоукладчики, мини-погрузчики, экскаваторы, автокраны, комплектующие, а также другая техника и оборудование.

Фото: «СтройДорЭкспо—2022»

— Данная выставка и форум под эгидой Минпромторга проходят на Южном Урале во второй раз. Челябинская область лидирует по количеству предприятий, производящих дорожно-строительную технику. Именно поэтому было принято решение провести мероприятие в Челябинске, — говорит заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Вячеслав Пронин. — Учитывая, что свою технику представят также предприятия из других регионов России и Белоруссии, это мероприятие можно назвать международным.

В рамках форума 4 августа пройдет конференция на тему «Развитие производства строительно-дорожной техники в Российской Федерации». Участники обсудят текущее положение дел в отрасли, состояние спроса на отечественные машины на внутреннем рынке.

— В настоящее время сложно переоценить значимость данного мероприятия. Ситуация заставляет отечественные предприятия работать в ускоренном темпе, чтобы решить задачи клиентов, — комментирует генеральный директор тракторного завода «ДСТ-Урал» Евгений Горелый. — На выставке будет представлен весь сегмент техники отечественного дорожно-строительного направления, и, стоит подчеркнуть, по сравнению с импортными аналогами российская продукция достаточно конкурентоспособна в плане цены и надёжности.

Участники деловой программы также обсудят действующие меры господдержки и необходимость внедрения новых механизмов. По словам директора ассоциации «Росспецмаш» Аллы Елизаровой, сейчас перед российскими заводами стоят не только вызовы, но и открываются большие перспективы в связи с форсированием темпов импортозамещения. Отечественные машиностроители неоднократно заявляли, что могут существенно нарастить производство, выпускать новые модели машин и оборудования. Важно, чтобы эта позиция была услышана.

— Ключевые моменты форума — это возможности сохранения отечественных производств и переориентирование с западных поставщиков компонентов. Санкции показали зависимость по гидравлическим компонентам, силовым агрегатам и двигателям. И сейчас на рынке отечественного машиностроения в ускоренном темпе идет переориентирование, — добавляет заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Вячеслав Пронин. — Вариант переключиться на китайские и турецкие комплектующие не вполне удовлетворяет интересам строительно-дорожной отрасли. Другой выход — изменение конструкции машин. Но самый оптимальный вариант — это ускоренное импортозамещение, инвестирование в отечественные рынки и господдержка в производстве тех компонентов, которые привозились с запада. Я уверен: мы способны решить этот вопрос максимально эффективно. В конце концов ни один из отечественных заводов не встал из-за того, что не хватило компонентной базы.

Фото: «СтройДорЭкспо—2022»

Участники и гости «СтройДорЭкспо—2022» смогут увидеть последние разработки отечественной строительно-дорожной техники не только в статике, но и непосредственно в работе на специализированном полигоне. Среди новинок, представленных заводом «ДСТ-Урал», бульдозер с возможностью дистанционного управления. В будущем такие разработки помогут оператору из Челябинска управлять техникой, которая находится в Новом Уренгое.

— Так называемые беспилотники мы начали разрабатывать ещё пять лет назад. И уже на сегодняшний день операторы, находясь дома, могут управлять промышленным пылесосом или убирать снег коммунальной машиной, — говорит генеральный директор тракторного завода «ДСТ-Урал» Евгений Горелый.

На демо-показе будут представлены модели дорожно-ремонтной техники и других заводов-производителей. «СтройДорЭкспо—2022» состоится на полигоне тракторного завода «ДСТ-Урал» по адресу: Челябинская область, Копейск, Еткульский тракт, 19.

Вход на мероприятие свободный, но предварительно нужно зарегистрироваться на официальном сайте.

Генеральный информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс». Информационные партнёры: «Деловой квартал», «Комсомольская правда — Челябинск».