«Поступило сообщение о минировании»: в Челябинске эвакуировали суд

Здание проверяли приставы. Фото: Актуальные хроники / Telegram

Утро в Советском районном суде началось с эвакуации. Сотрудников попросили покинуть помещение.

— В суд поступило сообщение о минировании. Все проверили наши судебные приставы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Буквально через 15 минут сотрудники вернулись в здание. Суд возобновил работу в штатном режиме.

Кстати, сегодня в Советском райсуде проходит заседание по делу активиста «СтопГОКа» Владимира Казанцева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, будучи юристом он взял с предпринимателей полмиллиона рублей, чтобы решить вопрос с судьей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Сейчас Казанцев находится под подпиской о невыезде.

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