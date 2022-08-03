Не уберег защитный лес: экс-мэра Снежинска признали виновным в халатности

Игорь Сапрыкин. Фото: mayor.snzadm.ru

Экс-мэра Снежинска Игоря Сапрыкина признали виновным в халатности и сразу же освободили от наказания.

В 2020 году бывший руководитель ЗАТО допустил вырубку деревьев, отнесенных к категории защитного леса. Так называют зеленые насаждения, которые ограждают важные объекты от природного или антропогенного воздействия.

Игорь Сапрыкин дал незаконное разрешение на вырубку ради строительства яхт-клуба. Ущерб от уничтожения деревьев превысил 8 млн рублей.

Как сообщили в Снежинском городском суде, за халатность бывшего мэра приговорили к выплате штрафа в 50 тыс. рублей. Но расставаться с деньгами Игорю Сапрыкину не придется. Его освободили от наказания, так как истек срок давности преступления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru