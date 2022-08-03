Их все равно продадут: в крупной партии персиков, прибывших в Челябинскую область, нашли гусениц-плодожорок

Персики смогут продать, когда насекомых отравят Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинскую область из Узбекистана привезли фрукты, среди которых прятались опасные вредители. В трехтонной партии персиков нашли восточную плодожорку. Это бабочка, гусеницы которой портит плоды и побеги не только персиков, но и груш, слив, яблонь, вишни, и даже кизильника и рябины.

Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, фрукты с насекомыми еще не успели отправить на продажу: персики находятся на складе временного хранения. Теперь их обработают отравляющим составом, чтобы убить всех вредителей. После этого проведут дополнительную проверку. Если живых плодожорок в персиках не останется, их разрешат продавать.

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