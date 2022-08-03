В Челябинской области 207 человек за день заболели коронавирусом

Почти 339 тыс. человек в Челябинской области заболели коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 207 новых случаев коронавируса —на 4 больше, чем накануне. Среди новых заболевших девять детей школьного возраста. Для сравнения, всего полмесяца назад коронавирус ежедневно диагностировали у 3-4 школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 3 августа, от Covid-19 продолжают лечиться 1 768 жителей Челябинской области.

За сутки два пациента умерли от ковидной пневмонии.

Уже 338 896 случаев Covid-19 подтвердили медики в Челябинской области за все время с начала пандемии.

Заболеваемость в регионе продолжает расти. В Роспотребнадзоре порекомендовали вернуть в Челябинской области масочный режим.

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