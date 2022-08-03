В Челябинской области 207 человек за день заболели коронавирусом

Почти 339 тыс. человек в Челябинской области заболели коронавирусом
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 207 новых случаев коронавируса —на 4 больше, чем накануне. Среди новых заболевших девять детей школьного возраста. Для сравнения, всего полмесяца назад коронавирус ежедневно диагностировали у 3-4 школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения к 3 августа, от Covid-19 продолжают лечиться 1 768 жителей Челябинской области.
За сутки два пациента умерли от ковидной пневмонии.
Уже 338 896 случаев Covid-19 подтвердили медики в Челябинской области за все время с начала пандемии.
Заболеваемость в регионе продолжает расти. В Роспотребнадзоре порекомендовали вернуть в Челябинской области масочный режим.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru