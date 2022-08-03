Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил российскую делегацию на III Форуме глав регионов стран ШОС. Мероприятие сейчас проходит в Узбекистане.

Форум должен стать постоянной площадкой для углубления межрегионального взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах. Еще одна цель — создать условия для сотрудничества регионов стран — членов ШОС.

Алексею Текслеру предстоит принять участие в пленарном заседании, где участники обсудят перспективы развития внутрирегиональной торговли Шанхайской организации сотрудничества. Также глава региона встретится с членами правительства Узбекистана, хокимами Бухарской области и Ташкента.

Одно из главных мероприятий, в котором примет активное участие делегация Челябинской области — открытие шоу-рума продукции регионов нацчасти Форума. Южный Урал представляют 8 компаний, среди которых Южноуральский арматурно-изоляторный завод, «ДСТ Урал», завод «СпецАгрегат».

Всего предполагается, что на форуме соберутся около 100 представителей бизнес-сообществ регионов стран — членов ШОС.

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