Жители Кайгородово при помощи регоператора навели порядок на контейнерной площадке

Для регионального оператора социальные сети являются одной из площадок для построения эффективного диалога с потребителями коммунальной услуги. Иногда обращения граждан через интернет и публикация постов в городских сообществах становятся поводом для проведения проверок на предмет соблюдения законодательства при обращении с отходами.

Так инициированная жителями села Кайгородово серия постов о переполненной контейнерной площадке и оперативное вмешательство рег. оператора позволили выявить недобросовестных предпринимателей, которые без договора с ЦКС продолжительное время складировали свои отходы от коммерческой деятельности в контейнеры для частного сектора.

Речь идет о месте накопления ТКО, расположенного в с. Кайгородово по адресу Луговая 22. Жители близлежащих домов пожаловались на частое переполнение восьмикубового бункера*. Самые активные из них фиксировали на камеру мобильных телефонов случаи незаконного сброса отходов. Судя по фотографиям, размещенным в социальных сетях, мусор неизвестные выгружали прямо с газелей.

По обращению граждан Центр коммунального сервиса инициировал проверочные мероприятия. Выяснилось, что данную площадку для накопления отходов используют не только жители частного сектора, но отдельные юридические лица. Некоторые из них осуществляют коммерческую деятельность прямо в шаговой доступности от площадки.

В частности, по соседству с ней расположены мини-рынок и небольшой грузинский ресторан. На территории этих заведений нет площадок для сбора мусора, и у предпринимателей на тот момент не были заключены договоры с рег. оператором на оказание услуги по вывозу ТКО. Соответственно те объемы отходов, которые образовывались у юридических лиц в процессе коммерческой деятельности, не принимались во внимание, и весь «неучтенный» мусор приводил к переполнению на контейнерной площадке. После выставленных требований организации заключили договор с рег. оператором на вывоз ТКО.

Центр коммунального сервиса напоминает, что в соответствии с действующим законодательством юридические лица обязаны заключить договор с региональным оператором на вывоз ТКО. За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей либо приостановление деятельности компании на 90 дней.

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