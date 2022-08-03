Снова будем жариться: в Челябинской области прекратятся дожди, а температура поднимется до +30

Челябинцам снова придется спасаться от жары Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 3 августа в Челябинской области прекратятся дожди, а температура воздуха начнет расти. По прогнозу метеорологов, в среду днем воздух прогреется до +27 градусов.

4 и 5 августа обойдется без существенных осадков. В четверг днем будет +24, +29 градусов, а в пятницу уже +25, +30.

Жару усугубит слабый ветер. Он будет северо-восточным, не сильнее 2-7 метров в секунду.

Напомним, дождей челябинцам хватило с избытком. 1 августа на выезде из города образовалась огромная пробка: прошел мощный ливень с градом, после него затопило пригородные поселки, проехать к ним стало очень сложно. А в самом Челябинске в мини-бассейн превратилась остановка общественного транспорта.

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