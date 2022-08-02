Правительство Челябинской области сохранит льготы для аграриев

Фото: пресс-служба губернатора.

Правительство Челябинской области продолжит поддерживать аграриев. Акцент на этом сделал губернатор Алексей Текслер во время своего визита в Чесменский район. Глава региона посетил крестьянско-фермерское хозяйство «Березка» и ознакомился с ходом полевых работ.

Предприятие 30 лет выращивает зерновые и масленичные культуры, а в 2019 году при поддержке областного бюджета у аграриев появился современный семенной завод. Сейчас компания готова полностью покрывать потребности области в подсолнечнике. Однако Алексей Текслер подчеркнул, что не стоит делать акцент только на зерновых, а развивать еще и животноводство.

— Не до конца удовлетворен той динамикой, которая существует здесь в районе, — отметил губернатор. — Я обратил внимание главы и министерства сельского хозяйства, что кроме растениеводства надо развивать и животноводство. Здесь раньше такие хозяйства были — современные фермы с крупным рогатым скотом, молочного направления. Любые задачи с дополнительным развитием сельского хозяйства – это то, что в плане экономики сегодня необходимо для района.

Также Алексей Текслер отметил, что правительство региона будет и дальше поддерживать аграриев через различные субсидии, льготные кредиты и инфраструктурные программы. Как результат область получает хороший урожай и качественные продукты.

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