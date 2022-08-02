Чесменский район получит новый хоккейный корт и парк, а также школу и больницу после реконструкции

Алексей Текслер узнал, в каких условиях в Чесме учатся дети. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел несколько социальных объектов в Чесменском районе. Здесь ведется строительство хоккейного корта, реконструкция школы и больницы, также должен появиться сквер.

Строительство хоккейного корта в Чесме началось в 2020 году по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» за счет областного бюджета.

— К сожалению, предыдущий подрядчик сорвал работы на хоккейном корте, — рассказал о ситуации Алексей Текслер. — Поговорил с потенциальным новым подрядчиком. Надеюсь, все вопросы технического характера в ближайшее время будут решены. До конца года нужно будет постараться этот объект завершить. Я считаю, что он очень важен в целом для района, не только для Чесменского поселения.

На контроле губернатора находится и реконструкция Чесменской районной больницы. Большую част работ завершат в 2022 году, затем завезут оборудование и отремонтирую фаса здания.

Также губернатор Алексей Текслер ознакомился с проектом реконструкции средней школы имени Гаврилова. Здание было построено в середине 20 века и рассчитано на меньшее количество детей, чем учатся сейчас. После ремонта появится двухэтажный пристрой с учебными кабинетами, столовой и спортивным залом. Кроме того, к следующему лету в Чесме откроют современный парк.

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