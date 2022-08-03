Запретная Анапа, недоступный Геленджик: челябинцы не могут улететь в южные города на отдых

Добраться до Геленджика и Анапы теперь сложно. Фото: Андрей Маковозов, Виталий карнаух

Росавиация продлила действие запрета на воздушное сообщение с городами южной и центральной России до 11 августа. Из Челябинска по-прежнему нельзя будет улететь в Краснодар, Анапу и Ростов-на-Дону. Также закрыты аэропорты Геленджика, Белгорода, Брянска, Липецка, Элисты и Симферополя.

До мест назначения в Росавиации советуют добираться с пересадками: лететь в Сочи, Москву, Волгоград, Минеральные Воды или Ставрополь, а оттуда ехать на наземном транспорте.

Напомним, из Челябинска в Сочи планируют отправить дополнительные поезда. Они выедут в августе и начале сентября.

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