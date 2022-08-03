На Тополиной аллее в Челябинске заработал сухой фонтан, но с перебоями

На фонтане все еще настраивают оборудование Фото: Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск / vk.com

На Тополиной аллее в Челябинске наконец-то заработал сухой фонтан, открытие которого так долго ждали жители города. Его никак не могли запустить из-за брака оборудования. Теперь вода все-таки появилась, но назвать работу фонтана безукоризненной все еще нельзя — периодически его отключают, чтобы настроить.

— Фонтан включили с прошлой пятницы, он работает с утра до вечера, но с небольшими перерывами на отстройку оборудования, — рассказал Виктор Ереклинцев, глава Центрального района Челябинска.

Нестабильную работу фонтана заметили и сами жители Тополинки. Об этом они рассказали в социальных сетях:

— Были вечером где-то в 17:30, работал. Потом на 15 минут выключили и снова включили. За это время удалось ребенка утащить от туда, — пишет Юлия Попова.

— В 22:30 отключают. Беда с фонтаном, ребенок каждый день мокрый домой приходит, обувь уже не просыхает, — добавила Елена Шерстнева.

— Вчера мы гуляли в 12 дня на аллее, их включили. Не знаю только, до скольки они работали, — рассказала Татьяна Коновалова.

Напомним, сухой фонтан построили на Тополинке еще в прошлом году. Тогда специалисты сделали тестовый запуск, все проверили и законсервировали его на зиму. С приходом жары в этом году власти хотели запустить фонтан, но не тут-то было: вскрылся брак со стороны подрядчиков, начались разбирательства. Поэтому жителям приходилось любоваться лишь дырками в земле, мечтая, что когда-нибудь из них пойдет вода. Власти пообещали сделать все возможное, чтобы запустить фонтан в этом году, и теперь у них, кажется, получилось.

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