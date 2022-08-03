Поддерживаем бизнес: теперь подключиться к сервису DirectBank+ в Челиндбанке можно бесплатно

Фото: Челиндбанк

Сервис DirectBank+, позволяющий обмениваться документами с Банком прямо в 1С, стал доступен в Челиндбанке бесплатно. Использование услуги позволяет отказаться от файлового обмена между СДБО и программой 1С, что повышает безопасность, экономит рабочее время и снижает вероятность ошибок.

Технология DirectBank+ позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

- создавать, подписывать электронной подписью и отправлять в банк платежные поручения, платежные требования, зачислять зарплату;

- получать из банка выписки по счетам за произвольный период;

- отслеживать статусы направленных документов.

Подключить сервис без абонентской платы можно через СДБО «Челиндбанк-бизнес». При необходимости специалисты банка предоставят необходимые инструкции по настройке и использованию сервиса.

А если у вас еще нет расчетного счета в Челиндбанке, до 20 сентября 2022 года вы можете подключить любой пакет услуг бесплатно на 2 месяца, подав онлайн-заявку на сайте банка.

*СДБО – система дистанционного банковского обслуживания

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