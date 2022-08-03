Депутат Госдумы из Челябинска, получивший взятку в 3 млрд рублей, не пришел на оглашение приговора

Вадим Белоусов - действующий депутат Госдумы. Фото: srzapravdu.org

Депутат Госдумы из Челябинска Вадим Белоусов прогулял заседание суда по собственному уголовному делу. Накануне парламентария признали виновным в получении взятки в сумме 3,25 млрд рублей. Оглашение приговора растянулось на несколько дней, и на второе заседание в Мосгорсуд Вадим Белоусов не явился.

Как сообщает ТАСС, адвокат депутата объяснил, что его подзащитный очень занят назначенными заранее деловыми встречами. Судья назвал такую причину неуважительной.

Напомним, вместе с Вадимом Белоусовым судят его тещу, бывшего бухгалтера «Первого хлебокомбината» Маргариту Бутакову. Женщина помогала зятю получать деньги с бизнесменов. Следователи считают, что Вадим Белоусов в паре с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получали откаты от предпринимателей, ремонтировавших дороги по госконтрактам. Злоумышленникам бизнесмены перечисляли 20% от полученных за работу денег. При этом депутат всячески содействовал увеличению финансирования «дорожных» проектов. Михаил Юревич сейчас объявлен в международный розыск.

Накануне в суде Вадим Белоусов излучал оптимизм и обещал появиться на выборах главы республики Удмуртия.

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