Предприятия Челябинской области демонстрируют свои возможности в Узбекистане

Делегация Челябинской области на Форуме ШОС в Узбекистане. Фото: пресс-служба губернатора.

В Ташкенте сегодня проходит III Форум глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российскую делегацию возглавил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Кроме нашего региона в состав вошли Астраханская, Омская, Самарская, Воронежская области и Санкт-Петербург.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что организацию форума инициировала Челябинская область.

— Самое главное, что есть практическая польза от форумов, которые мы уде проводили в Челябинске, — отметил глава региона. — Челябинская область занимает второе место среди всех российских регионов по экспорту продукции в Узбекистан. Уступаем только Москве. Поэтому Узбекистан для нас регион очень важный для торговых операций.

В делегацию Челябинской области вошли представители бизнеса — лидеры по импортозамещению: «Нефть-сервис», «Алсо», Южноуральский арматурно-изоляторный завод, завод СпецАгрегат, ФГУП ПО «Маяк», «Андроидная техника», «ТРИДИВИ» и другие. Также в Ташкент приехал и.о. ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер. Он представляет научное сообщество региона и налаживает связи для совместных научных проектов.

На пленарном заседании Форума губернатор Алексей Текслер предложил создать общий портал, который расскажет о возможностях стран ШОС, поможет наладить логистику, взаимодействие в области промышленности, сельского хозяйства и туристической отрасли. Также глава региона поддержали инициативу проведения первого туристического форума стран ШОС.

— Мы будем активно в нем участвовать и дальше развивать сотрудничество между регионами стран ШОС, — заявил Алексей Текслер.

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