Поставщиков запчастей для трамваев в Челябинске уличили в картельном сговоре на 124 млн рублей

Поставщики запчастей для трамваев в ходе торгов использовали одинаковые IP-адреса, телефонные номера и электронную почту. Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинское УФАС выявило картельный сговор на торгах, в которых участвовали поставщики запчастей для трамваев. Речь идет о местных компаниях «Базис», «Южуралэлектротранс», «Южуралэлектротранс» и «Электротранспорт». По данным ведомства, они заключили антиконкурентное соглашение при участии в девяти закупках в 2019 – 2021 годах. Общая сумма начальных цен контрактов составила 124 млн рублей.

— Челябинское УФАС России признало хозяйствующих субъектов нарушившими п. 2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции. Компании будут привлечены к административной ответственности, — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

По данным антиомонопольного ведомства, компании в ходе торгов вытесняли участников аукциона и заключали контракты по наиболее максимальной цене. Для этого они использовали следующие стратегии:

— «вальс-карусель» - создание мнимой конкуренции путем подачи нескольких заявок, при отсутствии иных участников – направление минимального ценового одним из участников сговора),

— «единственный поставщик» - ответчики не делают ценовых предложений за исключением заранее определенного ими победителя торгов;

— «таран» - устранение добросовестных участников торгов путем демпинга начальной цены.

Кроме того, участники сговора в ходе торгов использовали одинаковые IP-адреса, телефонные номера и электронную почту. Также они получали сертификаты электронных подписей от одних и тех же лиц.

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