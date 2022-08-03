На челябинском участке трассы М5 загорелся бензовоз

Пожар тушили 2 единицы техники. Фото: Трасса М5 Уфа — Челябинск / ВКонтакте

На челябинском участке трассы М5 неподалеку от города Сим загорелась грузовая фура. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, горел проезжавший бензовоз.

— Бензовоз горел. Загоревшую фуру потушили. Затруднений в движении на трассе нет, поток идет в рабочем режиме, — пишут пользователи паблика «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте».

Факт происшествия также подтвердили и в МЧС по Челябинской области. Информации о пострадавших нет.

— В Ашинском муниципальном районе на 1591 км ФАД «М-5 Урал» произошло возгорание в движении кабины грузового автомобиля. Для ликвидации было задействовано от Главного управления МЧС России по Челябинской области 10 человек и 2 единицы техники, — уточнили в ведомстве.

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