Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за скандала с челябинскими детьми-диабетиками

С группой родителей глава СК свзяался по видеосвязи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил о служебной провере из-за жалобы группы родителей из Челябинской области, чьи дети страдают сахарным диабетом. Они обвиняют минздрав региона в нарушении прав детей.

— Группа рассказала, что их дети страдают сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимым) и подлежат льготному обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Вместе с тем должностными лицами министерства здравоохранения Челябинской области допускается систематическое нарушение прав детей-инвалидов, — уточнили в пресс-службе СК.

Кроме того, родители также пожаловались Бастрыкину на Следственный комитет Челябинской области, поскольку ведомство не приняло никаких мер для защиты прав их детей. При этом, сам глава СК раскритиковал своих подчиненных за несвоевременное возбуждение уголовных дел, что привело к волоките.

— В отношении ряда сотрудников территориального подразделения назначены служебные проверки, а все материалы для дальнейшего расследования поручено передать в Главное следственное управление СК России, — добавили в пресс-службе СК.

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