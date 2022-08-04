Челябинский «Трактор» намерен искать новых легионеров в Северной Америке

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Генеральный директор челябинского хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин рассказал об изменениях в команде в грядущем сезоне. Интервью об этом появилось в издании «Чемпионат».

Не так давно из команды ушло сразу несколько игроков — американец Ник Бейлен, швед Лоурнес Пилут, а также чехи Лукаш Седлак, Томаш Гика и Роман Вилл. Несмотря на это, по мнению Савина, «Трактор» все еще остается сильным коллективом.

— Конечно, ушли сильные ребята, это очевидно. Тем не менее я считаю, что наша команда по-прежнему сильна и способна решать поставленные задачи. Возвращаясь к теме селекции, скажу, что мы всё равно планируем усиливаться в рамках наших возможностей, — цитирует Савина издание.

Кроме того, как добавил гендиректор клуба, несмотря на уход игроков, сейчас продолжается поиск новых хоккеистов в том числе и за рубежом.

— Работа ведется. У нас есть скаутская служба, она работает день и ночь, мы рассматриваем большое число игроков. Надеюсь, что всё это приведет к положительному результату и наша команда усилится. Мониторим европейский рынок, но акцент сделан на Северную Америку. Наш спортивный директор Евгений Цыбук сейчас находится за океаном, как раз просматривает потенциальных новичков, — уточнил Савин.

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