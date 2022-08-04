СК России заинтересовался отравлением детей в лагере «Еланчик»

Фото: Кирилл Горохов / Еланчик / ВКонтакте

Глава Следственного комитета Челябинской области Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту отравления детей в лагере «Еланчик» Челябинской области. Об этом рассказали в пресс-службе СК.

— Руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. поручено представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в детском оздоровительном лагере «Еланчик» в Миассе, — уточнили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе СК, сейчас по предварительной информации, в лагере отравились более 30 детей в возрасте от 8 до 17 лет. За ходом расследования будет следить центральный аппарат СК.

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