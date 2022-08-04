После массового отравления детей в лагере в Челябинской области возбудили уголовное дело

Лагерь проверяют следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области возбудили уголовное дело после отравления детей, отдыхающих в лагере «Еланчик». Как сообщили в Следственном комитете, сотрудников оздоровительного лагеря в Миассе подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В «Еланчике» пострадали более 30 детей, младшим из которых по 8, а старшим по 17 лет.

Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил докладывать о ходе расследования лично ему.

Пожаловавшимся на плохое самочувствие детям в лагере оказали медицинскую помощь.

Напомним, ранее прокуратура нашла нарушения в детском лагере в Златоусте. Там допустили антисанитарию на кухне, хранили на складе продуктов испорченные грибы, а дети жаловались на кражи и побои.

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