Пробок не миновать: в Челябинске два загруженных перекрестка оставили без светофоров

Светофор на Свердловском проспекте неоднократно ломался, а теперь его специально включат. Фото: Интерсвязь

В Челябинске 4 августа не будут работать светофоры на двух оживленных участках.

С 8:00 из-за ремонта на электросетях перестали автоматически регулировать движение на перекрестке улиц Энгельса и Сони Кривой. По плану, работы продлятся до 18:00.

С 9:00 выключат светофор на пересечении проспекта Победы и Свердловского проспекта. Как сообщили в городском Комитете дорожного хозяйства, на участке хотят установить новое светофорное оборудование вместо старого. Сколько займут работы, заранее предсказать сложно.

Светофор на перекрестке Свердловского и Победы многим автомобилистам знаком своим обыкновением отключаться в самый неподходящий момент. На пересечение двух широких дорог обычно оперативно отправляют регулировщика, но водители с трудом понимают его сигналы, в итоге образуются заторы.

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