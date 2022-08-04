Зебра не спасла: в Челябинске школьница попала под колеса иномарки

Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске 15-летняя девочка пострадала в ДТП. Это случилось вечером 3 августа на улице Артиллерийской.
Школьница переходила дорогу по нерегулируемому переходу, но оказалось, что зебра и дорожный знак не гарантируют безопасность. Как рассказали в ГИБДД Челябинска, на переходе на девочку наехал Renault Logan. За рулем был 55-летний мужчина.
Девочка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
Это далеко не первый случай, когда дети попадают под колеса на пешеходных переходах в Челябинске. Ранее Kia Rio нахала на 15-летнего велосипедиста на «зебре». До того в ДТП пострадали 13-летний мальчик и 10-летний ребенок, катавшийся на самокате. 9-летнего пешехода сбил внедорожник — снова на «зебре». А в июне маршрутка наехала на женщину с ребенком в коляске. Молодая мать переходила дорогу на зеленый свет.
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