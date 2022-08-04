Не берегли здоровье детей? Сотрудников лагеря «Еланчик» после массового отравления проверяет прокуратура

В прокуратуре выясняют, как отравились три десятка детей Фото: Евгения ГУСЕВА

К выяснению причин массового отравления детей в лагере «Еланчик» в Миассе подключилась прокуратура. На место происшествия отправился прокурор Миасса Алексей Путилов.

— Будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании со стороны должностных лиц учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, 2 августа отдыхавшие в оздоровительном лагере дети стали жаловаться на недомогание. Пострадали более 30 человек в возрасте от 8 до 17 лет. По предварительным данным, у них всех пищевое отравление. Детям оказали медпомощь.

В Следственном комитете после происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин велел докладывать лично ему о ходе расследования.

В лагерь с проверкой также отправились сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

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