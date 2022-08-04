В Челябинске стали выдавать меньше разрешений на строительство многоэтажек

В этом году в Челябинске введут 700 тыс. рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году в Челябинске стали выдавать меньше разрешений на строительство. Об этом рассказал замглавы Челябинска по градостроительству Владимир Шамне на пресс-конференции в газете «АиФ».

— Немного снизилась статистика выдачи разрешений на строительство на следующий период. Наверное, это плохо, так как нужно формировать задел на следующий год. Возможно, люди осторожничают. При этом загрузка производственных мощностей заводов строительных материалов сохраняется. Хоть и не такая, как перед Новым годом. Надеемся, что ситуация будет стабильной, — сказал Владимир Шамне.

По его данным, за первое полугодие 2022 года в Челябинске введены в эксплуатацию 37 многоквартирных домов площадью 352 тыс. кв. м. (за этот же период прошлого года их было 19 площадью 268 тыс. кв. метров). По информации застройщиков до конца года запланировано к вводу еще 38 домов площадью 335 тыс. кв. метров. Итого, по прогнозам на конец года в Челябинске сдадут 700 тыс. кв. м. жилья.

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