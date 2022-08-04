Уже вернулись к уровню апреля: в Челябинской области стремительно растет заболеваемость коронавирусом

Уже больше 239 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 234 новых случая коронавируса. Это на 27 больше, чем накануне. В последний раз столько же больных за день выявляли в середине апреля.

Среди новых инфицированных 11 детей школьного возраста (вчера было 9).

По данные регионального министерства здравоохранения к 4 августа, от Covid-19 лечатся 1 811 южноуральцев.

За сутки от ковидной пневмонии умер один пациент.

А за все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 339 130 жителей Челябинской области.

В апреле, когда уровень заболеваемости был таким же, но показывал тренд на снижение, в Челябинской области действовал масочный режим. Но сейчас возвращать масочный режим в региональном правительстве не планируют. Правда, южноуральцам все же мягко советуют надевать маски в общественных местах, избегать толп и бдительно следить за здоровьем.

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