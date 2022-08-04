Девушка заходит в подъезд вместе с мужчиной Фото: Интерсвязь

В сети появилось видео, сделанное перед падением девушки из окна в Парковом-2 4 августа. Девушка зашла в подъезд, ее сопровождал некий мужчина. Сама она шла, слегка покачиваясь.

В соцсетях челябинцы выложили еще любопытные скриншоты. По словам жителей Паркового-2, эта девушка в семь утра стояла возле дома № 14 по улице Петра Сумина и пила пиво в компании молодых людей. Буквально через три часа она выпала из окна дома № 19 на улице Петра Столыпина.

За несколько часов до инцидента девушка стояла на крыльце другого дома Фото: Интерсвязь

Напомним, инцидент с падением девушки из окна многоэтажки в Парковом-2 случился сегодня утром, 4 августа. 19-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа и приземлилась на козырек. На помощь к ней приехали сотрудники МЧС, а затем и медики. Девушку госпитализировали в ОКБ № 3.

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